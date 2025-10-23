Personal municipal fue capacitado en atención de emergencias

El taller sobre emergencias estuvo apuntado al personal de la Municipalidad de los parques Mama Antula y del Encuentro.

Hoy 19:20

El personal municipal del Parque del Encuentro y del Parque Mamá Antula participó de un taller de capacitación para abordar situaciones y protocolos contra incendios, primeros auxilios y RCP.

El curso tuvo como propósito fortalecer los conocimientos y habilidades de los trabajadores que diariamente se desempeñan en la atención y resguardo de los espacios verdes, quienes recibieron formación teórica y práctica en procedimientos de emergencia, técnicas de reanimación cardiopulmonar y medidas de acción ante incendios.