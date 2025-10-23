Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 34º
X
Locales

La intendente Fuentes recibió la visita de una delegación de alumnos franceses

La Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de 15 alumnos del Lycée Agricole de Sées (Liceo Agrícola de Sées) ubicado en Normandía, Francia; quienes estuvieron acompañados por la docente Lolita Lépinay-Ricart.

Hoy 19:22

También participaron del encuentro alumnos de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGyG) dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, acompañados por la docente María Magdalena Pinto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los jóvenes franceses forman parte de un programa de intercambio de colegios agrotécnicos entre el país europeo y Argentina, y se encuentran en Santiago del Estero compartiendo experiencias y conocimientos con estudiantes de la EAGyG.

Durante la reunión, la jefa comunal y los alumnos dialogaron sobre formas de producción primaria más amigables con el medio ambiente y sobre los beneficios de intercambiar saberes con jóvenes de otros países para enriquecer su formación educativa.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos imperdibles
  2. 2. Violento secuestro y tiroteo en la Ruta 9: un hombre salvó su vida de milagro
  3. 3. Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones
  4. 4. El tiempo para este jueves 23 de octubre en Santiago del Estero: mucho viento y 36ºC de máxima
  5. 5. Adrián Suar y Rocío Robles, juntos por primera vez: la foto que confirmaría el romance
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT