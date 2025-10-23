La intendente Fuentes recibió la visita de una delegación de alumnos franceses

La Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de 15 alumnos del Lycée Agricole de Sées (Liceo Agrícola de Sées) ubicado en Normandía, Francia; quienes estuvieron acompañados por la docente Lolita Lépinay-Ricart.

También participaron del encuentro alumnos de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (EAGyG) dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, acompañados por la docente María Magdalena Pinto.

Los jóvenes franceses forman parte de un programa de intercambio de colegios agrotécnicos entre el país europeo y Argentina, y se encuentran en Santiago del Estero compartiendo experiencias y conocimientos con estudiantes de la EAGyG.

Durante la reunión, la jefa comunal y los alumnos dialogaron sobre formas de producción primaria más amigables con el medio ambiente y sobre los beneficios de intercambiar saberes con jóvenes de otros países para enriquecer su formación educativa.