Fuentes se reunió con representantes de la comunidad LGBTIQ

La mandataria municipal mantuvo una reunión con representantes de la comunidad a los fines de organizar la próxima Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+.

Hoy 19:26

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a la comisión organizadora de la 18° Marcha Provincial del Orgullo LGBTIQ+, que se realizará en la Madre de Ciudades el próximo sábado 8 de noviembre.

Participaron del encuentro representantes de organizaciones LGBTIQ+ y de Derechos Humanos, asociaciones civiles culturales y grupos de estudios e investigación social, entre otras agrupaciones.

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de los derechos conquistados por la comunidad LGBTIQ+ y la necesidad de construir una sociedad libre de violencia y discriminación.

TEMAS Municipalidad de la Capital comunidad LGBTIQ+

