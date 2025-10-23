Una bulliciosa y numerosa visita de alumnos de Loreto a Canal 7 y Diario Panorama

Un contingente de alumnos de la Escuela Nacional N°1099 “Pedro León Gallo”, visitó las instalaciones y desearon un feliz cumpleaños al canal de los santiagueños.

Hoy 19:41

Alumnos de 5° y 6° grado turno tarde de la Escuela Nacional N°1099 “Pedro León Gallo”, de la ciudad de Loreto, visitó las instalaciones de Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama, dentro del marco de una visita que realizaron a la ciudad Capital y lugares emblemáticos de la Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Selva, una ciudad pujante y con historia, protagonista de Uniendo Pueblos

Fue así que el numeroso grupo llegó hasta Andes y Córdoba, donde el periodista Gustavo Anzani los recibió y oficio de anfitrión, dándoles un recorrido y comentando cada una de las áreas que componen el edificio y las funciones de las personas que trabajan en el lugar.

Antes de retirarse posaron para la foto y desearon un muy feliz cumpleaños a Canal 7 por sus próximos 60 años de vida.