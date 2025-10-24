Luis Olivares busca revancha con Argentino de Las Termas: "Vamos a tratar de revertir todo ante Gramilla"

El entrenador sabe que necesitar sumar de a tres en el TRFA para mantenerse en la pelea. Su objetivo de revertir la situación en la próxima fecha.
Tras la derrota 2 a 0 ante Club Social y Deportivo Río Dulce de Las Termas en el arranque del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, el entrenador Luis Olivares se refirió al presente de Argentino de Las Termas y su objetivo de revertir la situación en la próxima fecha.
"No fue positivo porque dejamos escapar tres puntos, no fue un buen partido, no vamos a poner excusas pero la cancha estaba en mal estado. Jugamos mal y vamos a tratar de revertir todo ante Gramilla", expresó Olivares sobre el debut del equipo.
El técnico también destacó la ambición del club para el resto de la competencia: "Nos planteamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles y clasificar a la siguiente ronda. Argentino va a ser un equipo que va a luchar, ya quedó demostrado el año pasado que hicimos una buena campaña".
Respecto al duelo ante Club Atlético Gramilla, que se jugará este viernes 24 de octubre desde las 16 horas, Olivares anticipó: "Nos vamos a encontrar con un equipo que necesita los puntos. Va a ser un lindo partido y desafío".
Jueves 23 de octubre
- Talleres de Quimilí 3-1 Defensores de Monte Quemado -
Viernes 24 de octubre
- Dos Leones Frías vs Atoj Pozo – 16:00
Árbitros: Alex Zerda, Ángel David Ingratti y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
- Argentino de Termas de Río Hondo vs Club Atlético Gramilla – 16:00
Árbitros: Williams Ricardo Abdala, Mauro Exequiel Gómez y Juan Pérez (Santiago del Estero)
- Comercio vs Club Social y Deportivo Río Dulce de Termas de Río Hondo – 16:30
Árbitros: Fernando Fabián Quiroga, Mariano Antonio Moreno y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)
- Atlético Salamanca de Monte Quemado vs Comercio de Campo Gallo – 17:00
Árbitros: Brian Manuel Morales, Emilio Celiz y Exequiel Alfredo Celiz (Santiago del Estero)
- Vélez de San Ramón vs Central Córdoba de Frías – 17:00
Árbitros: Jorge Carrizo, Ismael Roldán y Manuel Alberto Sandobal (Quimilí)
- Talleres de Nueva Esperanza vs Unión Santiago – 17:00
Árbitros: Gabriel A. Ordoñez, Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez (Termas de Río Hondo)
- Agua y Energía de La Banda vs Atlético Icaño – 17:00
Árbitros: Wilson Rodrigo Luna (Frías), Mario Esteban Navarro y Marcial Elías Juárez (Loretana)
- FIDA de El Arenal vs Asociación Civil y Deportiva Los Verdes de El Mojón – 17:30
Árbitros: Francisco Maguna Najar, Domingo Rafael Acosta y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
- La Ensenada de Quimilí vs Central Argentino de La Banda – 21:00
Árbitros: Marcos Gabriel Ledesma, Santiago Coria y Julio Ramón Villarreal (Loretana)