Luis Olivares busca revancha con Argentino de Las Termas: "Vamos a tratar de revertir todo ante Gramilla"

El entrenador sabe que necesitar sumar de a tres en el TRFA para mantenerse en la pelea. Su objetivo de revertir la situación en la próxima fecha.

Tras la derrota 2 a 0 ante Club Social y Deportivo Río Dulce de Las Termas en el arranque del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, el entrenador Luis Olivares se refirió al presente de Argentino de Las Termas y su objetivo de revertir la situación en la próxima fecha.

"No fue positivo porque dejamos escapar tres puntos, no fue un buen partido, no vamos a poner excusas pero la cancha estaba en mal estado. Jugamos mal y vamos a tratar de revertir todo ante Gramilla", expresó Olivares sobre el debut del equipo.

El técnico también destacó la ambición del club para el resto de la competencia: "Nos planteamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles y clasificar a la siguiente ronda. Argentino va a ser un equipo que va a luchar, ya quedó demostrado el año pasado que hicimos una buena campaña".

Respecto al duelo ante Club Atlético Gramilla, que se jugará este viernes 24 de octubre desde las 16 horas, Olivares anticipó: "Nos vamos a encontrar con un equipo que necesita los puntos. Va a ser un lindo partido y desafío".

