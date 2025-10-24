Miley Cyrus se suma a la banda sonora de Avatar: Fuego y ceniza con la canción “Dream as One”

La artista estadounidense aporta una pieza original a la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025.

Hoy 07:37

La voz de Miley Cyrus sonará en Avatar: Fuego y ceniza, la esperada tercera parte de la saga creada por James Cameron. La cantante y compositora estrenará una nueva canción titulada “Dream as One”, compuesta junto a Andrew Wyatt, Mark Ronson y Simon Franglen, quien además es el responsable del resto de la banda sonora original del filme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tema, que mezcla la fuerza épica característica de la saga con la sensibilidad de Cyrus, acompaña la historia de los Sully, la familia protagonista que en esta entrega enfrenta el poder del odio y lucha por mantenerse unida. La cantante compartió un adelanto de la canción en sus redes sociales y expresó su emoción por participar en el proyecto: “Es un honor formar parte de Avatar con una canción original. Habiendo vivido personalmente el fuego y el resurgir de las cenizas, este proyecto tiene un profundo significado para mí. Los temas de la película sobre la unidad, la sanación y el amor resuenan profundamente dentro de mi alma”, declaró la artista.

Miley Cyrus

Cyrus atravesó momentos difíciles tras los incendios de California en 2025, que destruyeron su vivienda. Desde entonces, ha encontrado en la música una vía para transformar esa experiencia. Agradeció a Cameron la oportunidad y afirmó que “ser una pequeña estrella en el universo de Avatar es un sueño hecho realidad”.

La cantante lanzó su último disco, Something Beautiful, en mayo de 2025, y ya había participado en una banda sonora con el tema Beautiful That Way, para The Last Showgirl. Dream as One se publicará el 14 de noviembre, mientras que la banda sonora completa estará disponible el 12 de diciembre, una semana antes del estreno mundial de la película.

Avatar: Fuego y ceniza continúa la historia de los habitantes de Pandora tras los hechos de El sentido del agua (2022). La trama retoma la vida de los Sully luego de la pérdida de su hijo mayor, Neteyam, y los enfrenta a una nueva tribu en medio de un escenario de conflicto y redescubrimiento familiar.

La película contará nuevamente con las actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. Cameron planea extender la saga hasta una quinta entrega, con estrenos programados para 2029 y 2031, respectivamente.