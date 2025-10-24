Demi Lovato regresa al pop con su noveno álbum It’s Not That Deep

La cantante estadounidense vuelve al pop con un disco de 11 canciones electro-pop, entre ellas “Here All Night”, y celebrará su lanzamiento con un show único en Los Ángeles.

La cantante Demi Lovato lanzó su noveno álbum de estudio, It’s Not That Deep, disponible en todas las plataformas de streaming desde el viernes 24 de octubre. El disco marca un regreso a sus raíces pop tras su etapa rockera con Holy Fvck (2022) y busca que los fans se suelten en la pista de baile.

El LP de 11 canciones, sin colaboraciones, incluye los sencillos “Fast”, “Kiss” y “Here All Night”, este último uno de los temas más destacados de la placa. Lovato compuso la música y la letra junto a Zhone, explorando un sonido electro-pop que combina con su experiencia personal.

“Esta música refleja perfectamente el momento en el que me encuentro hoy. Me divertí muchísimo haciendo este álbum con Zhone, y fue una experiencia liberadora soltarme y disfrutar”, declaró la artista. “En mis etapas anteriores solía escribir canciones catárticas sobre temas intensos que necesitaba procesar, pero ahora estoy en un lugar diferente de mi vida”.

Lovato agregó que el espíritu del álbum es disfrutar la vida y pasarla bien: “Estoy feliz, estoy enamorada y solo quiero disfrutar la vida y divertirme. It’s Not That Deep está pensado para las noches largas y las pistas de baile, y no puedo esperar a que todos bailen conmigo.”

Para celebrar el lanzamiento, Lovato ofrecerá un show único en Los Ángeles el sábado 25 de octubre, en el Palladium.

Con este álbum, Demi Lovato reafirma su regreso al pop y apunta a conquistar nuevamente a sus seguidores con canciones alegres y llenas de energía, destinadas a las pistas de baile y a las noches de diversión.