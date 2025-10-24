Tras separarse, Dakota Johnson reveló cuál es el mayor red flag en los hombres

La actriz de 36 años reveló en un reciente video para Vogue Germany la única cosa que no tolera en un hombre.

Hoy 08:24

Dakota Johnson, la estrella de cine conocida por películas como Madame Web y 50 Sombras de Grey, dejó muy claro que tiene estándares inflexibles en el área personal.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas para el canal de YouTube de Vogue Germany, la actriz de 36 años compartió su “red flag” definitiva en los hombres. Su respuesta fue directa y sin vueltas: “Hombres que usan ojotas en público. Corran”, dijo de forma contundente.

La no negociable regla de vestimenta de Johnson fue solo una de las varias revelaciones que hizo a la publicación. La estrella de The Materialists también se refirió a su rutina de belleza, que incluye un ritual de corte de cabello inusual y un enfoque sorprendentemente relajado para su cuidado.

Johnson, famosa por su característico flequillo, confesó que requiere un mantenimiento constante, pero es una parte esencial de quién es. “Tengo flequillo desde que era niña”, explicó. “Me lo corté yo misma cuando tenía unos cuatro años, y me encantó. Lo tuve toda mi vida, excepto entre los 10 y los 14 años. Siento que soy yo misma con flequillo”.

Según afirmó la revista People, admitió que “sería feliz de no tener que recortarlo todo el tiempo”, la actriz también reveló su singular método de autocuidado: “Siempre viajo con tijeras y me encanta beber un martini mientras me corto el flequillo”. Eso sí, reconoció que esta combinación ha tenido resultados desastrosos en el pasado, aunque “no siempre”.

En cuanto a su cabello en general, Johnson mantiene una rutina de bajo esfuerzo. People informó que no usa productos para peinar y deja que su cabello se seque al aire libre, aunque a veces aplica un suero. Cuando se trata de alfombras rojas, confía en estilistas como Mark Townsend o George Northwood, pero atribuye la salud de su melena y uñas, que crecen muy rápido, a su dieta: “Como muy saludable, bebo mucha agua y no hago demasiado con mi cabello”.

Sin miedo a la moda y a lo “demasiado sexy”

La actriz también habló con Vogue sobre sus elecciones de vestuario, especialmente los “vestidos desnudos”. Cuando le preguntaron si alguna vez le preocupaba que un vestido así pudiera ser “demasiado sexy”, Johnson fue tajante: “Realmente no me importa”.

“Pude usar algunos de los vestidos más hermosos, y me siento bella en ellos, así que los uso”, afirmó. La actriz señaló que todo depende de la forma, el acabado y el color. “Si encuentro un vestido hermoso en el que me sienta cómoda, ¡claro que quiero usarlo! Y es divertido usar un vestido sexy”.