Jueces de Paz no letrados continúan capacitándose en mediación comunitaria

El encuentro forma parte del ciclo “Formación básica en Mediación Comunitaria” y busca fortalecer las herramientas de acceso a la Justicia en todo el territorio provincial.

Hoy 13:12

En el marco del ciclo “Formación básica en Mediación Comunitaria”, los jueces de Paz no letrados de distintos puntos de la provincia participaron de una nueva instancia de capacitación presencial, desarrollada el pasado viernes por la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

El objetivo central del curso es dar a conocer y profundizar las herramientas de mediación comunitaria y su aplicación práctica en los territorios de trabajo, promoviendo una resolución pacífica de los conflictos y un mayor acceso a la Justicia para los ciudadanos del interior santiagueño.

La disertación estuvo a cargo del profesor Rodolfo Nemesio, quien propuso actividades grupales para que los participantes pudieran analizar casos, intercambiar experiencias y fortalecer sus competencias en mediación dentro de sus comunidades.

Esta iniciativa es coordinada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial y el Centro de Justicia de Paz (CEJUPAZ), bajo la dirección de la Dra. Gabriela Álvarez, quienes destacan la importancia de formar operadores judiciales con perspectiva comunitaria, capaces de intervenir en los conflictos locales desde el diálogo y la cooperación.