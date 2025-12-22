Ingresar
Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves

El siniestro ocurrió cerca del basural, en medio de una intensa lluvia. Cuatro jóvenes viajaban desde Campo Gallo; uno falleció en el hospital y los otros tres continúan internados con pronóstico reservado.

Hoy 01:19

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del sábado enlutó a la ciudad de Tintina, luego de que un joven perdiera la vida como consecuencia de un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 92, en inmediaciones del basural local.

El hecho se produjo alrededor de las 23, cuando los cuatro varones regresaban desde Campo Gallo a bordo de un automóvil. Al transitar por un sector de curvas, y en un contexto de escasa visibilidad y calzada resbaladiza por la intensa lluvia, el conductor perdió el control del vehículo, que dio varios tumbos y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes sufrieron lesiones de extrema gravedad. Tras el alerta, personal policial de la Comisaría N° 44 y ambulancias acudieron de inmediato al lugar y dispusieron el traslado de urgencia al Hospital Regional. Pese al esfuerzo médico, uno de los jóvenes falleció poco después de ingresar al nosocomio, producto de las gravísimas heridas sufridas.

En tanto, los otros tres permanecen internados, algunos con heridas de consideración, bajo estricto control médico y pronóstico reservado.

Por disposición de la Justicia de turno, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar del vuelco para establecer las causas del siniestro, mientras no se descarta que las condiciones climáticas adversas y la peligrosidad del tramo hayan sido factores determinantes en el desenlace.

