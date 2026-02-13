Mitre no pudo ante All Boys y cayó en su debut en la Primera Nacional

El Aurinegro que fue de mayor a menor, terminó perdiendo por 2 a 1 en el marco de la fecha 1 de la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy 19:18

Club Atlético Mitre no pudo sostener la ventaja y perdió 2 a 1 frente a All Boys en Floresta, en su debut en la Primera Nacional. El Aurinegro fue de mayor a menor, arrancó ordenado y golpeó primero, pero el local reaccionó y terminó dándole vuelta el partido en el complemento.

Había mucha expectativa por el estreno del Auri tras el recambio de plantel y la llegada de un nuevo entrenador. El equipo mostró momentos interesantes en el arranque: presionó alto, recuperó rápido la pelota y a los 7 minutos avisó con un remate cruzado tras una recuperación en campo rival. A los 18 llegó la recompensa: Machado definió mano a mano tras un pase profundo y puso el 1 a 0 que ilusionaba.

El empate llegó rápido. A los 31 Quiroz probó de tiro libre sin complicar a Pietrobono, pero un minuto después un lateral terminó en un centro con rebotes y Purita, de media vuelta, clavó una bolea imposible para el arquero y marcó el 1 a 1. El golpe sintió a Mitre, que perdió claridad y dejó crecer al Albo.

En el complemento el trámite se volvió trabado, con pocas situaciones claras. Sin embargo, a los 32 minutos Zafarana capturó un rebote tras un envío de Grana y estampó el 2 a 1 definitivo. Mitre intentó reaccionar en el cierre, pero le faltó precisión y se quedó con las manos vacías en su presentación, obligado a levantar rápido en la próxima fecha ante Estudiantes de Caseros en el 8 de Abril.