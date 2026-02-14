Murió Silvia Nassif, reconocida periodista y documentalista de Santiago del Estero

Tenía 59 años y atravesaba una enfermedad. Su carrera abarcó televisión, radio y producción documental, con un fuerte compromiso con la identidad y la provincia.

La comunidad periodística de Santiago del Estero atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Silvia Nassif, periodista, productora y documentalista de extensa trayectoria en medios provinciales y nacionales. Tenía 59 años y en los últimos meses enfrentaba una enfermedad.

Nassif desarrolló una carrera marcada por la versatilidad profesional y el compromiso con la comunicación. Se inició como conductora en Noticiero 7 a comienzos de la década del 90 y luego amplió su recorrido laboral en distintos medios de la región.

Entre 1994 y 1997 trabajó en Tucumán, donde condujo un noticiero y se desempeñó en una emisora radial. Más adelante continuó su labor en televisión por cable y radio en Santiago del Estero.

Tuvo participación como productora y conductora del programa local “El Tajo”. También trabajó en señales nacionales como América 2 y América 24, donde fue productora del ciclo turístico “Termas y Spa”, dedicado a promocionar Las Termas de Río Hondo.

En Canal 14 de TIC produjo y condujo “La Costilla de Eva”. Además, en una radio local estuvo al frente de dos programas como conductora y operadora técnica.

Una de sus últimas producciones fue el documental “Guardianas del Monte”, un trabajo enfocado en el rol de la mujer en la protección del ecosistema y en las historias del interior provincial.

La noticia generó numerosas expresiones de afecto y reconocimiento en redes sociales por parte de colegas, técnicos y personas que compartieron proyectos con ella a lo largo de los años.

Silvia Nassif deja una huella en el periodismo santiagueño, con una trayectoria que atravesó radio, televisión y producción audiovisual, siempre vinculada a la identidad y las historias de la provincia.