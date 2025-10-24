Nico Varrone, fanático de Boca, pero fiel a una cábala de Nueva Chicago

El flamante piloto argentino de Fórmula 2 sorprendió al contar que conserva un amuleto del club de Mataderos.

Hoy 13:20

El automovilismo argentino celebró una noticia histórica: Nicolás Varrone, de 24 años, fue confirmado como nuevo piloto de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1. El joven oriundo de Ingeniero Maschwitz dio un paso enorme en su carrera, pero un detalle llamó la atención del mundo futbolero: su curiosa cábala con Nueva Chicago, pese a ser hincha de Boca Juniors.

En diálogo con ESPN, Varrone recordó entre risas el origen de su amuleto: “En 2018, cuando salí campeón de la Fórmula 4 francesa, Nueva Chicago nos dio una mano y nos pidieron que llevemos una cábala. Pusimos el escudo en el auto y nos fue bastante bien. Yo soy hincha de Boca, pero funcionó”. Desde entonces, el escudo del Torito lo acompaña en cada competencia, como una especie de talismán que simboliza buena suerte. “¿Por qué no sumar también el de Boca? Ojo, puede ser...”, agregó entre risas.

La historia no tardó en hacerse viral entre los fanáticos del fútbol y del automovilismo. Incluso, el propio club de Mataderos reaccionó en redes sociales con un mensaje cargado de orgullo: “Atentos siempre por acá. Vamos Nico Varrone, que siga la cábala de Mataderos para el mundo”. El posteo se llenó de comentarios de aliento hacia el piloto argentino.

Tras su anuncio oficial, Varrone expresó su felicidad por dar el salto a la F2: “Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing. Es un equipo con mucha historia y profesionalismo. No veo la hora de subirme al auto y empezar a trabajar con ellos”. Según confirmó la escudería, el argentino debutará en la prueba de postemporada en Abu Dabi a fines de noviembre, donde comenzará su preparación de cara a 2026.

El director del equipo, Brad Joyce, destacó su fichaje: “Su experiencia y logros, especialmente en Le Mans, hablan por sí solos. Creemos que su llegada aportará un gran valor y que se adaptará rápido al entorno competitivo de la Fórmula 2”. Con su talento, humildad y una cábala bien argentina, Nico Varrone empieza a acelerar rumbo a la elite del automovilismo mundial.