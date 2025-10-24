"El elector tiene que estar y elegir tranquilo durante la votación, todo esto está previsto"

La ministra de Justicia Matilde O'Mill dio algunos detalles de lo que será la votación de este domingo que contará por primera vez con doble modalidad por la incorporación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel para la elección de autoridades nacionales.

Hoy 13:46

El comienzo del acto electoral del domingo entró en cuenta regresiva y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill dio algunas precisiones de la logística que tendrá los comicios, que contará por primera vez con una doble modalidad debido a la incorporación de la Boleta Única de Papel para la elección de senadores y diputados nacionales, mientras que la elección de gobernador, vice y otras autoridades provinciales, se realizará con la tradicional boleta partidaria.

O’Mill explicó que se trabajó intensamente en la capacitación de votantes y autoridades de mesa, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y accesible. “Se ha trabajado mucho para que todos puedan participar informados, pero también para que las autoridades de mesa estén preparadas y puedan ofrecer una explicación simple a quienes lleguen con dudas”, señaló.

Asimismo, destacó que se redujo la cantidad de votantes por mesa, lo que implicó un aumento en el número de mesas disponibles en toda la provincia. Por este motivo, la ministra recomendó consultar previamente el padrón electoral para confirmar el lugar de votación.

En relación al nuevo sistema, O’Mill precisó que el presidente de mesa entregará la Boleta Única, junto con una breve orientación sobre su correcto uso. “El ciudadano deberá realizar dos marcas, una para senador y otra para diputado, siempre en el casillero en blanco sobre la foto de los candidatos. Si se comete un error, puede solicitar otra boleta”, explicó.

También aclaró que habrá dos urnas diferenciadas: una con letras azules para las autoridades nacionales y otra con letras rojas para las boletas provinciales. “Las autoridades deberán estar atentas para orientar a los votantes sobre cuál corresponde”, remarcó.

O’Mill recordó que las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores o con movilidad reducida tendrán prioridad para votar, incluso con acompañante si lo requieren.

En cuanto al escrutinio, la ministra anticipó que será un proceso más lento debido a la coexistencia de ambos sistemas. “Es la primera elección con esta doble modalidad, y eso implicará más tiempo para completar la documentación y el conteo de votos”, indicó.

Además, destacó las medidas de privacidad en las cabinas: “Están ubicadas de manera que hace imposible que se vea el voto. El elector tiene que estar tranquilo y tomarse el tiempo para elegir”, subrayó.

Por último, recordó que el Registro Civil estará abierto el sábado y domingo para quienes aún no hayan retirado su documento.

“La democracia se la debemos a nuestros abuelos y padres, y debemos honrarla participando como ciudadanos responsables. No es solo una palabra, es una construcción colectiva”, concluyó O’Mill.