Destacan en Córdoba el trabajo del “avión hidrante más grande de Latinoamérica” que pertenece a Santiago del Estero

El imponente Boening 737 realizó un ejercicio de combate contra incendios en la vecina provincia.

Hoy 18:42

El imponente Boeing 737, del Gobierno de Santiago del Estero, fue divisado primero sobre el lago San Roque, Córdoba. Después, se metió de lleno en la lucha contra las llamas, arrojando agua sobre el fuego en Guasapampa.

En un operativo de cooperación interprovincial, Córdoba y Santiago del Estero realizaron un ejercicio conjunto de combate contra incendios forestales con la participación del Boeing 737 Fireliner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

La actividad fue coordinada por la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) del Gobierno de Córdoba —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— y su par santiagueña, con el objetivo de fortalecer los protocolos de actuación ante incendios y optimizar la respuesta aérea y terrestre frente a emergencias.

El Boeing 737 Fireliner (LV-KJS), con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante, realizó maniobras de práctica en el territorio cordobés, incluyendo desplazamientos en tierra y una descarga aérea sobre el lago San Roque, donde también se llevó a cabo un operativo de seguridad náutica para despejar el espejo de agua.

Durante la jornada, la aeronave fue desplegada en el incendio activo de Guasapampa, donde efectuó múltiples descargas coordinadas con el personal en tierra y con las aeronaves de la DPA Córdoba, contando con el apoyo del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo).