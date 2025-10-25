Detuvieron a la pareja de uno de los principales imputados por el triple femicidio narco de Florencio Varela

Se trata de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, alias “El Duro”, detenido por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez.

Hoy 08:20

En las últimas horas, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza ordenó la detención de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados por el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, de nacionalidad argentina, fue capturada en la Ciudad de Buenos Aires por efectivos de la Policía Bonaerense, luego de la autorización de un juzgado de rogatorias. Mujica fue catalogada por los investigadores como una nueva sospechosa clave dentro de la causa, ya que, además de su relación con Sotacuro, mantiene un vínculo familiar con otra detenida, Florencia Ibáñez, quien previamente declaró como arrepentida y es su sobrina.

Según fuentes judiciales, la participación de Mujica salió a la luz tras la declaración de un nuevo testigo, quien se presentó este viernes ante los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli. El testigo la señaló como integrante del negocio narco que operaba junto a Sotacuro, información que fue consignada por el sitio Todo Noticias.

Un investigador del caso explicó que “se sospecha que participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro, y que se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”.

De acuerdo con los fiscales, el robo de la droga que habría desatado el triple femicidio —donde fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez— ocurrió durante una de las etapas del corte de cocaína que manejaba la banda del Bajo Flores, liderada presuntamente por Mujica y Sotacuro.

Además, la investigación sostiene que Mujica habría ordenado a su sobrina, Ibáñez, borrar el contenido del teléfono de Sotacuro, hecho que la joven reconoció durante su declaración.

La pareja de Sotacuro, conocido también como “El Duro” o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14, quedó imputada con la máxima calificación legal en la causa, mientras la fiscalía continúa sumando pruebas para esclarecer su participación en la trama criminal.