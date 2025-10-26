Ingresar
26 OCT 2025
Sin Mastantuono, Real Madrid festejó en el clásico ante Barcelona y se afianza como líder

El elenco merengue se impuso por 2-1 en el Bernabéu para seguir solo en la cima.

Hoy 14:46
Real Madrid festejo Mbappé

TEMAS Franco Mastantuono Real Madrid CF FC Barcelona

