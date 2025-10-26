Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 21º
X
Locales

"La motivación es doble: tenemos que elegir representantes y expresar si estamos de acuerdo con este modelo de país"

Así lo expresó el candidato a diputado provincial Gerardo Montenegro, tras emitir su voto en la escuela Diego de Rojas.

Hoy 09:29

Minutos después de las 9 de la mañana, el candidato a diputado provincial por el Frente Fuerza Patria Peronista Gerardo Montenegro emitió su sufragio en la escuela Diego de Rojas tras lo cual mantuvo un breve contacto con la prensa en el que destacó la importancia de estos comicios y adelantó que aguardará los resultados junto a los militantes a los que agradeció por su trabajo durante toda la campaña electoral y por la fiscalización durante las presentes elecciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Gerardo Montenegro Gerardo Montenegro

"Estimo que va a haber mucha participación porque es una elección trascendental para los argentinos y para los santiagueños. La motivación es doble: tenemos que votar para darle fuerza a quienes nos representan en el Congreso como provincia, y a nivel nacional, se nos da la posibilidad de expresar si se está de acuerdo con este modelo de país".

El legislador indicó la importancia de participar en cada acto electoral y destacó que el nuevo sistema de votación "no es difícil" y se resuelve "de manera simple" por lo que consideró que no habrá grandes inconvenientes a la hora del escrutinio.

TEMAS Elecciones 2025 Gerardo Montenegro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dónde voto este domingo 26 de octubre en Santiago del Estero: consultá el padrón electoral
  2. 2. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. Maduro pidió retirarle la nacionalidad a Leopoldo López por “promover una invasión extranjera”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT