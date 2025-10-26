La peor noticia para Racing: Santiago Sosa tiene que ser operado y se pierde la revancha ante Flamengo

El capitán de la Academia tendrá que pasar por el quirófano por el codazo de Marcos Rojo y estará varias semanas sin poder jugar.

Santiago Sosa deberá pasar por el quirófano luego de sufrir una fractura en el seno maxilar superior derecho durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en el que Racing cayó por 1-0 ante Flamengo en el estadio Maracaná.

El volante y capitán de la Academia resultó gravemente afectado en una jugada sobre el final del encuentro, cuando Marcos Rojo le aplicó un codazo involuntario en un salto aéreo. Sosa terminó con el ojo completamente hinchado y sangrado nasal, lo que obligó a los médicos a intervenir de inmediato.

El mediocampista pasó la noche posterior al encuentro en observación médica en Río de Janeiro, aunque logró viajar junto a la delegación hacia Buenos Aires. Los estudios posteriores confirmaron la fractura y los profesionales del club decidieron operarlo durante la próxima semana.

Desde el cuerpo médico ya le advirtieron al jugador que no puede volver a jugar en el corto plazo, debido a que el golpe compromete una zona cercana al ojo. Si bien en un principio se especuló con la posibilidad de que utilizara una máscara protectora para estar en la revancha en Avellaneda, los especialistas descartaron esa opción por el riesgo que implicaría.

Los tiempos de recuperación estimados oscilan entre cuatro y seis semanas, lo que pone en duda su presencia incluso para una eventual final de la Copa Libertadores, prevista para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Una baja sensible para Costas

La lesión de Sosa representa un golpe duro para Gustavo Costas, ya que el mediocampista se había convertido en una pieza clave dentro del esquema, capaz de cumplir tanto la función de líbero como de volante central según las necesidades del partido.

De cara al duelo de vuelta frente a Flamengo, el técnico tendrá que definir cómo rearmar la defensa y el mediocampo. Entre las alternativas que maneja aparecen Marcos Di Césare, en caso de sumar otro central y mantener la línea de tres, o Nazareno Colombo, quien ya desempeñó el rol de líbero en otros encuentros.

Si Costas decide cambiar el sistema y jugar con cuatro defensores, podrían ingresar volantes como Juan Nardoni, Matías Zaracho o algún jugador de perfil más ofensivo para ocupar el lugar de Sosa.

De esta manera, Racing pierde a uno de sus líderes en un momento decisivo del certamen continental, y todo indica que Santiago Sosa no volverá a jugar hasta fin de año.