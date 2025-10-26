Estela Marys Neder instó a fortalecer la democracia mediante el voto

La diputada nacional emitió su voto en la ciudad de Loreto.

Hoy 11:54

En la mañana de este domingo, la diputada nacional Estela Marys Neder participó de la jornada electoral y emitió su voto en la mesa 3192, de la escuela Pedro León Gallo de la ciudad de Loreto.

La legisladora destacó la importancia de que cada ciudadano ejerza su derecho al voto, fortaleciendo así la democracia y la participación ciudadana en esta jornada histórica.