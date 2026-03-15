Crecida del río Dulce: estos son los accesos cortados en la Costanera y el Parque Aguirre

Los desbordes del río mantienen anegados diversos sectores y las autoridades recomiendan evitar la zona.

Hoy 12:20

La histórica crecida del Río Dulce continúa generando complicaciones en Santiago del Estero, donde varios accesos a la Costanera permanecen cerrados debido a los desbordes registrados en los últimos días.

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Uno de los sectores más afectados es el entorno del Parque Aguirre, donde el agua avanzó sobre distintos puntos y obligó a interrumpir la circulación vehicular para evitar accidentes.

Ingreso al Parque Aguirre por Salta

Entre los principales cortes se encuentra la intersección de Solís, donde no se puede ingresar a la Costanera en sentido sur–norte.

En tanto, el acceso en sentido norte–sur también presenta restricciones en el camino que conduce hacia el sector del Parque del Río V.

Otro punto donde se dispuso el cierre total es la calle Alsina, a la altura de la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde permanece bloqueado el ingreso al parque por la presencia de agua en sectores cercanos al río.

Ejecutaron bordos preventivos en el predio de Santiago es Tú Río

Además, el tránsito fue interrumpido en todas las bajadas de la Costanera hacia la zona del barrio La Católica, donde las autoridades decidieron impedir el paso preventivamente por el riesgo que representa la creciente.

También se registran cortes sobre calle Salta, a la altura del predio de UPCN, uno de los accesos habituales a la Costanera.

Costanera Norte a la altura de Bº Lomas del Golf

La lista de restricciones se completa con el cierre en el sector de Lomas del Golf, a la altura del Club de Cazadores, donde el paso permanece interrumpido.

Durante una recorrida por la zona, un equipo de Diario Panorama pudo constatar que el agua avanzó sobre distintos sectores del parque y que incluso llegó hasta las inmediaciones del Cristo Redentor.

Desde el lugar indicaron que la situación se mantiene estable, con un leve retroceso del agua, lo que representa una señal alentadora luego de varios días en los que el nivel del río se encontraba en ascenso.

Final de la Costanera Sur a la altura de Maco

En cuanto a la circulación entre Capital y La Banda, las autoridades informaron que todos los puentes permanecen habilitados, por lo que el tránsito entre ambas ciudades se desarrolla con normalidad.

Las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar circular por las zonas ribereñas y respetar los cortes de tránsito, mientras continúan las tareas de monitoreo ante la evolución de la creciente.