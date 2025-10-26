Ingresar
Votó José Emilio “Pichón” Neder, y destacó la importancia de la participación ciudadana

"Los jóvenes deben participar y no dejar que otros hagan su futuro", afirmó el candidato de Fuerza Patria Peronista.

Hoy 14:55

El senador nacional José Emilio Neder emitió su voto este domingo en la Escuela de Manualidades, ubicada en calle Mitre 239 de la capital santiagueña. En diálogo con la prensa, el legislador destacó la importancia de la participación ciudadana en una jornada decisiva para el país y para Santiago del Estero.

“Lamentablemente, la situación que se vive no cambiará el día lunes; hay que hacer un cambio sustancial, cambiar la situación de la gente”, expresó Neder, al tiempo que subrayó que el voto es una herramienta fundamental para expresar el descontento y promover transformaciones reales. “Creo que la sociedad saldrá a reclamar en las urnas”, agregó.

El senador hizo además un llamado a los jóvenes para que se involucren activamente en la vida política y social. “Les pido que participen, que no dejen que el futuro lo hagan otros. Tienen que ser parte de la realidad, no mirar desde afuera el contenido social. Tienen que tener un futuro y deben involucrarse”, sostuvo Neder.

