Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 OCT 2025 | 20º
X
Locales

El Frente Cívico y Fuerza Patria Peronista se quedaron con las bancas nacionales por Santiago del Estero

Este domingo se vivió una histórica jornada cívica en la Provincia.

Hoy 22:01

Santiago del Estero vivió este domingo una jornada electoral festiva y con amplia participación. De esta manera, la provincia renovó a sus representantes en el Congreso de la Nación, consolidando el liderazgo político del oficialismo santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la categoría Senadores Nacionales, resultaron electos Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Emilio “Pichón” Neder, quienes representarán a Santiago del Estero en la Cámara Alta.

Por su parte, en la categoría Diputados Nacionales, los nuevos legisladores serán Jorge Alejandro Mukdise, Celia Inés López Pasquali y Marcelo Alejandro Barbur.

Con este resultado, el espacio reafirma su fortaleza electoral y su compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia en el Congreso.

TEMAS Elecciones 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Viajó de Chaco a La Banda para conocer a una joven y terminó denunciado por acoso
  2. 2. Sin Mastantuono, Real Madrid festejó en el clásico ante Barcelona y se afianza como líder
  3. 3. ¿Se puede ir a votar con el DNI digital? Estos son los documentos válidos para emitir el voto en las elecciones 2025
  4. 4. Santiago del Estero elige gobernador, legisladores y autoridades municipales este domingo
  5. 5. En vivo: seguí minuto a minuto las Elecciones 2025 en Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT