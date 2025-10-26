El Frente Cívico y Fuerza Patria Peronista se quedaron con las bancas nacionales por Santiago del Estero

Este domingo se vivió una histórica jornada cívica en la Provincia.

Hoy 22:01

Santiago del Estero vivió este domingo una jornada electoral festiva y con amplia participación. De esta manera, la provincia renovó a sus representantes en el Congreso de la Nación, consolidando el liderazgo político del oficialismo santiagueño.

En la categoría Senadores Nacionales, resultaron electos Gerardo Zamora, Elia Esther del Carmen Moreno y José Emilio “Pichón” Neder, quienes representarán a Santiago del Estero en la Cámara Alta.

Por su parte, en la categoría Diputados Nacionales, los nuevos legisladores serán Jorge Alejandro Mukdise, Celia Inés López Pasquali y Marcelo Alejandro Barbur.

Con este resultado, el espacio reafirma su fortaleza electoral y su compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia en el Congreso.