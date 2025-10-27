Omar Alderete se impuso en Estación Simbolar y ratificó más de 30 años de peronismo en la zona

El comisionado municipal resultó electo por un amplio margen.

Hoy 10:56

Omar Alderete resultó reelecto como comisionado municipal de Estación Simbolar, localidad del departamento Banda que se consolida como territorio peronista, bajo las banderas del Frente Cívico, donde la fórmula para la gobernación Suárez-Silva Neder obtuvo también un amplio respaldo, al igual que los candidatos a los cargos para el Congreso de la Nación.

Alderete expresó su más profundo agradecimiento a todos los que trabajaron para esta victoria, por su compromiso y dedicación demostrados durante este proceso.

Destacó el acompañamiento del pueblo en general, que “una vez más reivindicó 32 años de peronismo en Estación Simbolar, reafirmando su identidad y compromiso con un proyecto que siempre ha estado del lado de la gente”.

“Como se demostró en las buenas y en los momentos difíciles, somos un pueblo peronista que sigue creyendo en el trabajo, la unidad y la justicia social”, manifestó.

Asimismo, el comisionado hizo extensivo su agradecimiento a todo el equipo peronista liderado por José Emilio “Pichón” Neder, por el acompañamiento constante y el trabajo conjunto que fortalece al movimiento.

Alderete también felicitó al gobernador electo, Elías Suárez; al vicegobernador Carlos Silva Neder, y al senador electo Gerardo Zamora, destacando “el orgullo y el compromiso con que representan a nuestra provincia en cada espacio”.

“Seguiremos trabajando con la misma convicción y compromiso de siempre, para que Estación Simbolar siga creciendo y sea motivo de orgullo para todos”, concluyó.