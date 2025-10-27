El informe de la Oficina de Violencia Doméstica reveló por qué Lourdes Fernández defiende a su novio

El documento de la Corte Suprema concluyó que la cantante de Bandana se encuentra en una situación de “riesgo alto”. Los especialistas explicaron por qué sostiene a Leandro García Gómez, acusado de violencia.

Hoy 21:00

En las últimas horas se conocieron las conclusiones del informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la denuncia que involucra a Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, y a su pareja, Leandro García Gómez.

El documento —filtrado a los medios y analizado por el periodista Mauro Szeta en El Club Social— detalla las razones por las cuales la artista defiende públicamente a su novio, a pesar de las acusaciones en su contra.

“Estamos en presencia de una víctima de riesgo alto”

Según explicó Szeta, los especialistas que entrevistaron a la cantante concluyeron que Lourdes “no es libre ni soberana en sus decisiones”, y que “defiende a García Gómez porque no puede ver que él es la persona que la agrede, hostiga y maltrata desde hace años”.

Durante su declaración ante la OVD, Lourdes insistió en que no fue lesionada y que permaneció con su pareja “por voluntad propia” durante varios días, justificando su ausencia por un cuadro de faringitis.

Sin embargo, los psicólogos y peritos determinaron que la artista se encuentra bajo una relación de manipulación y control emocional, lo que la lleva a proteger a su agresor.

“El informe dice claramente que estamos ante una víctima de riesgo alto, porque no puede reconocer la violencia ni los abusos que padece”, precisó Szeta en el programa.

La situación judicial de Leandro García Gómez

A pesar de que Lourdes Fernández no declaró en contra de su pareja, la fiscalía y el juez interviniente consideran que existen elementos suficientes para mantener su detención, y el informe de la Oficina de Violencia Doméstica será clave para sustentar esa decisión.

Desde la línea 144 recordaron que toda persona que atraviese una situación de violencia de género puede comunicarse de forma gratuita y confidencial, las 24 horas, los 365 días del año.