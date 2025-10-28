Horror en Córdoba: una mujer mató de un tiro en la cabeza a su exsuegro

El hombre fue alcanzado por una bala que entró por la ventana. La acusada fue detenida y será trasladada a la cárcel de mujeres.

Hoy 08:20

Una mujer fue detenida por estar acusada de matar de un tiro en la cabeza a su exsuegro en la ciudad de Córdoba.

El dramático caso ocurrió la noche del 5 de octubre en una casa del barrio Ameghino Norte, en la capital cordobesa, cuando un tirador abrió fuego desde la calle contra la casa donde vivía la víctima.

Uno de los disparos atravesó una ventana y dio en la sien de Sergio Edgardo Núñez, un hombre de 55 años que estaba sentado en su cama usando el celular.

Su esposa escuchó los disparos y pidió ayuda a los vecinos. La víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias, pero murió al día siguiente por la gravedad de la herida.

Una vez que se confirmó la muerte del hombre, la Policía de Córdoba comenzó a investigar quién estaba detrás del brutal crimen.

Tras varias semanas de investigación, agentes del Departamento Homicidios identificaron a Laura Yohana Gallo como una posible autora del crimen.

La mujer, exnuera de la víctima, era señalada por aparecer en las cámaras de seguridad cerca de la casa donde ocurrió la balacera.

Finalmente, Gallo fue detenida este domingo e imputada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 y será trasladada a la Cárcel de Mujeres de Córdoba.

Los investigadores aún trabajan en el caso y no descartan nuevas detenciones. Según fuentes judiciales, se esperan más declaraciones y pericias para determinar cómo se planificó el ataque y si hubo otras personas involucradas.