La Municipalidad realizará un nuevo curso gratuito de Lengua de Señas

El evento está destinado al público general.

Hoy 19:08
lengua de señas

La Municipalidad de la Capital brindará un nuevo curso básico de Lengua de Señas destinado al público general, con clases gratuitas y presenciales que promuevan la inclusión de las personas sordas y reduzcan las barreras comunicacionales.

El taller se extenderá a lo largo de cinco encuentros e iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, de 14:30 a 18:00 horas en la Casa de la Cultura del Bicentenario (Mendoza y Olaechea – Parque Aguirre).

Los interesados en participar podrán inscribirse mediante un link disponible en las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario.

TEMAS Lengua de señas

