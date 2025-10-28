La Municipalidad realizará un nuevo curso gratuito de Lengua de Señas

El evento está destinado al público general.

La Municipalidad de la Capital brindará un nuevo curso básico de Lengua de Señas destinado al público general, con clases gratuitas y presenciales que promuevan la inclusión de las personas sordas y reduzcan las barreras comunicacionales.

El taller se extenderá a lo largo de cinco encuentros e iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, de 14:30 a 18:00 horas en la Casa de la Cultura del Bicentenario (Mendoza y Olaechea – Parque Aguirre).

Los interesados en participar podrán inscribirse mediante un link disponible en las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario.