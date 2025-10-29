Confirmado: Boca y River ya tienen fecha y horario para el Superclásico del Clausura 2025

El duelo se disputará en La Bombonera, en el marco de la fecha 15, correspondiente al interzonal que enfrenta a los equipos de ambos grupos del campeonato.

El Superclásico entre Boca y River ya tiene todo confirmado. El duelo más atractivo del Torneo Clausura 2025 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera, en el marco de la fecha 15, correspondiente al interzonal que enfrenta a los equipos de ambos grupos del campeonato.

El encuentro marcará un punto de inflexión en la recta final del certamen. Boca llega con el objetivo de reafirmar su lugar en zona de playoffs y seguir sumando puntos para la tabla anual, mientras que River buscará recuperarse tras un semestre irregular y con más dudas que certezas.

El Súper abrirá una jornada de domingo repleta de acción, con varios duelos atractivos que completarán la fecha.