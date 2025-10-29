Alerta por una estafa con supuestas multas a quienes no fueron a votar

La Justicia Nacional Electoral alertó sobre un correo electrónico que invita a regularizar la infracción, mediante el que roban datos privados y bancarios de los ciudadanos.

Hoy 19:54

A solo tres días de las elecciones legislativas 2025, comenzó a circular un correo electrónico falso que simula ser enviado por la plataforma Mi Argentina y que busca engañar a los ciudadanos con el pretexto de una supuesta multa por no haber votado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mensaje, enviado desde la dirección multas@gob.ar, insta al usuario a regularizar su situación e incluye un enlace que conduce a una página falsa.

Al ingresar a esa web, se le pide a la eventual víctima que ingrese información personal y bancaria, incluso los números de la tarjeta de crédito, para pagar la supuesta multa.

Sin embargo, esos datos son capturados por los ciberdelincuentes y luego usados para realizar compras online, ingresar a las cuentas bancarias o robar contraseñas de perfiles de redes sociales.

Así es la página oficial

Desde la Justicia Nacional Electoral (JNE) emitieron un comunicado oficial para advertir sobre este nuevo intento de fraude digital: “Queremos aclarar que desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole y que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio https://infractores.padron.gov.ar/”.

Esta modalidad no es nueva: antes y después de cada votación, los ciberdelincuentes aprovechan la confusión o el desconocimiento de los ciudadanos para distribuir mensajes fraudulentos que imitan comunicados oficiales del Gobierno o de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Te recomendamos: Luego de ganar las elecciones, Milei convocó a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”

A través de correos, mensajes de WhatsApp, SMS o redes sociales promueven la difusión de sitios falsos para consultar el padrón electoral, desde donde roban datos, y alertan sobre multas pendientes por no haber ido a votar en elecciones previas.

En esta ocasión, los atacantes combinaron ingeniería social, diseño visual falso de portales oficiales y mensajes masivos para engañar a los ciudadanos.

El objetivo siempre es el mismo: robar información, hacerse con datos sensibles, y aprovechar la urgencia y confusión de parte de la ciudadanía.

Por eso, tras las elecciones, es importante mantener la precaución y recordar que la única forma de consultar si estás en el registro de infractores por no haber votado, es ingresar desde tu navegador al sitio oficial infractores.padron.gov.ar.

Eso significa que ninguna otra página web es legítima y que no es necesario hacer trámites con terceros o gestores. Además, no haber participado en la última elección, en las anteriores, o no haber pagado la multa por no hacerlo (va desde 50 a 500 pesos), no es impedimento para votar en las siguientes elecciones.

Por último, vale aclarar que la CNE ni ningún otro organismo envía mensajes por WhatsApp, SMS o redes sociales para solicitar pagos o datos personales por multas e infracciones.

En estos casos, como en todas las interacciones digitales, es recomendable:

No ingresar datos personales ni bancarios en sitios o formularios que lleguen por enlaces desconocidos.

Verificar la dirección web de los enlaces.

Desconfiar de mensajes alarmistas o con tono urgente, especialmente si piden regularizar una multa o evitar sanciones.

No hacer click en enlaces que lleguen por WhatsApp, SMS o redes sociales sin confirmar su autenticidad.

En caso de duda, consultar directamente con la Cámara Nacional Electoral o ingresar manualmente la dirección oficial en el navegador.

Si ya se ingresaron los datos de una tarjeta, contactar de inmediato al banco o entidad emisora para bloquearla y prevenir movimientos no autorizados.