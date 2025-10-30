El Chango va de arranque: Zeballos, la gran apuesta de Úbeda para visitar a Estudiantes

El santiagueño vuelve al once titular de Boca y será una de las cartas fuertes del DT en La Plata. Además, Tomás Belmonte reemplazará a Leandro Paredes y Milton Delgado seguirá en el medio.

Hoy 18:06

Exequiel Zeballos vuelve a tener su oportunidad grande en Boca Juniors. El futbolista santiagueño fue confirmado por Claudio Úbeda entre los titulares para visitar a Estudiantes de La Plata, en un partido clave del Torneo Clausura 2025. El Chango, que venía pidiendo pista con buenos ingresos ante Belgrano y Barracas Central, será titular por primera vez en varias fechas y buscará aprovechar su chance.

La ausencia de Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas, obligó al DT a rearmar el mediocampo. En ese contexto, el elegido para reemplazarlo fue Tomás Belmonte, quien le ganó la pulseada a Ander Herrera y volverá al once tras recuperarse de una lesión. Además, Milton Delgado seguirá ocupando el lugar del lesionado Rodrigo Battaglia, completando un mediocampo renovado.

Úbeda también recupera soldados: Juan Barinaga y Miguel Merentiel se entrenaron con normalidad y estarán disponibles para mantener el esquema ofensivo con doble nueve, junto a Milton Giménez, que llega en gran momento. El técnico quedó conforme con la respuesta de sus delanteros y no planea cambios en ataque.

De esta forma, el once que se perfila para visitar al Pincha sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.