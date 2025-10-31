Charlize Theron protagonizará el thriller Tyrant

La actriz sudafricana vuelve al cine con un thriller ambientado en el competitivo mundo gastronómico de Nueva York, donde combinará actuación y producción bajo la dirección de David Weil.

Hoy 07:51

La actriz Charlize Theron, ganadora del Óscar, encabezará el elenco de Tyrant, un nuevo thriller ambientado en el competitivo mundo de la alta cocina neoyorquina, producido por Amazon MGM Studios. El proyecto marca su regreso al cine tras el reciente estreno de La vieja guardia 2 en Netflix, que recibió críticas negativas con apenas un 27% en el tomatómetro de Rotten Tomatoes.

Según informó Deadline, la película combinará la intensidad empresarial de Wall Street (1987) con la tensión emocional de Whiplash (2014). Aunque los detalles del argumento aún no se han revelado, se confirmó que Theron compartirá protagonismo con otra actriz cuyo nombre aún no fue anunciado.

Charlize Theron

La dirección estará a cargo de David Weil, también responsable del guion, basado en una historia desarrollada junto a Cody Behan. Además de protagonizarla, Theron participará como productora junto a Beth Kono y A.J. Dix a través de su compañía Secret Menu, en coproducción con Alex Heineman y Andrew Rona de The Picture Company, y Natalie Laine Williams.

Antes del inicio de Tyrant, la actriz tiene previsto estrenar Apex, otro thriller de acción para Netflix en el que compartirá pantalla con Taron Egerton y Eric Bana.