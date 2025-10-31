La inteligencia artificial redefine el trabajo: surgen nuevos roles y una arquitectura laboral inédita

Expertos advierten que el cambio no implica solo automatización, sino una transformación estructural del empleo y las habilidades humanas requeridas.

Hoy 08:28

La revolución de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes, obligando a las empresas y profesionales a adaptarse a una nueva realidad. En los últimos dos años, la irrupción de tecnologías como la IA generativa impulsó la creación de una “nueva arquitectura laboral”, donde surgen ocupaciones que antes no existían y los equipos humanos se reorganizan en torno al trabajo colaborativo con máquinas inteligentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según un informe citado por The Washington Post, grandes compañías como Walmart, KPMG, Salesforce y Workday ya sumaron al menos 21 roles inéditos, que van desde arquitectos de conocimiento y diseñadores de conversaciones, hasta responsables de colaboración humano-IA. Estas funciones combinan habilidades técnicas, pensamiento estratégico y comprensión del comportamiento humano.

Mark Muro, investigador de Brookings Institution, explicó que “se trata de una dinámica fundamental de una nueva tecnología que está arrasando la economía”. En ese sentido, LinkedIn estima que uno de cada cinco profesionales en Estados Unidos ocupa hoy un puesto que no existía en el año 2000, una tendencia que la inteligencia artificial acelera aún más.

El análisis del fenómeno indica que el impacto de la IA no radica en la desaparición masiva de empleos, sino en la transformación de las tareas dentro de cada puesto. La automatización, lejos de reemplazar completamente al trabajador, libera tiempo para enfocarse en actividades donde la tecnología aún no puede competir: el pensamiento crítico, la empatía y la creatividad.

Ruth Hickin, vicepresidenta de innovación en Salesforce, destacó que “algunas de estas funciones surgen por estrategia empresarial, pero muchas responden a cómo la tecnología está cambiando los trabajos”. Así, la inteligencia artificial no solo modifica las herramientas del trabajo, sino también su propósito, abriendo una etapa en la que adaptarse, aprender y reinventarse se vuelven las claves del futuro laboral.