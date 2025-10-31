Se filtró el secreto íntimo que Moria Casán guarda sobre Susana Giménez

En A la tarde revelaron que Moria Casán sabría todos los secretos de alcoba de Susana Giménez, y dicen que si llegase a hablar de desataría un verdadero escándalo.

Sabido es que junto a Mirtha Legrand, Susana Giménez y Moria Casán conforman el trío absoluto de las divas indiscutidas que tiene la farándula nacional. Y es por ello que cualquier cosa que hagan, diga o se sepa de ellas siempre será noticia.

Es así que recientemente desde A la tarde (América TV) plantearon la posibilidad de que pueda desatarse un real terremoto mediático. Ocurre que, de acuerdo a la información de los panelistas del programa que conduce Karina Mazzocco, la One conoce a la perfección la vida amorosa de la diva de los teléfonos, sabiendo uno por uno los nombres de los hombres que pasaron por la vida de la conductora de Telefe.

Este rumor salió a la luz luego de que circulase la versión que de Giménez estaría planificando poner en marcha el rodaje de su serie biográfica para competir con la biopic de su colega, que ya está rodándose, y las sospechas de que Susana tendría pánico de que su colega devele información de ella que siempre guardó para su intimidad.

“Moria es la que guardó los secretos de Susana, los hombres que estuvieron con ella. Pero a esta altura, ¿qué te importa? A Susana sí le importa, porque no quiere que se sepan muchas cosas de cuando estaba casada”, confiaron desde el ciclo del canal del cubo al tiempo que coincidieron en que las dos mantienen un código de silencio desde hace décadas, que la rubia temería que su excompañera de teatro pueda romperlo en pos de hacer mas picante su serie.

Fue allí que sumaron data picante de dos de las mujeres más populares del espectáculo argentino: “En los años 70, se reunían en la chacra de Carlitos Perciavalle y las divas tomaban sol en toples. Algunos galanes, como Raúl Taibo, quedaban impactados por su belleza… y no todas volvían a dormir a casa”, confiaron con picardía. Así como también nombraron a Ricardo Darín, Carlín Calvo y Arturo Puig, relacionándolos con una época álgida de pasiones y peleas en los pasillos teatrales.

Un fuerte conflicto hasta ahora desconocido habría ocurrido durante la obra Sugar, cuando una guerra de egos, celos y amores cruzados se habría desatado entre Ricardo y Arturo. “Entre Darín y Calvo la relación se quebró, y Susana estaba justo en el medio. Ahí se consolidaron cosas que nunca se contaron públicamente”, deslizó un panelista, prendiendo la mecha de un escándalo en ciernes.

Así las cosas, revelaron que la relación entre Susana y Moria pasó de la total complicidad al recelo absoluto. “Se cubrieron durante años una a la otra. Si hasta hoy no sabemos ni el diez por ciento de los hombres que pasaron por sus vidas, es porque tenían códigos. Pero esos códigos podrían romperse en cualquier momento”, aseguraron.

Por último, la gota que podría rebalsar el vaso serían algunos calificativos del guion de la ficción sobre la vida de Moria Casán para referirse a Giménez que la habrían indignado. “Susana está furiosa porque en el guion de la serie aparecen las palabras ‘tilinga’ y ‘hueca’, dos términos que Moria usa muy seguido. Y si Moria hablara, podría arruinarle la vida”, concluyeron.