Liberan a joven detenido por abigeato en Figueroa tras pasar 16 días preso

La jueza de Control y Garantías Bravo Suárez hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por sus defensoras, Renée Gerez Bravo y Fabiola Arce. El acusado seguirá vinculado a la causa.

Hoy 13:02

Un joven que permaneció detenido durante 16 días, acusado de participar en un hecho de abigeato ocurrido en la localidad de Quimilioj, departamento Figueroa, fue excarcelado por decisión de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue dispuesta por la jueza de Control y Garantías, Dra. Bravo Suárez, quien hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por las abogadas defensoras, Dras. Renée Gerez Bravo y Fabiola Arce.

El caso se originó a partir de una denuncia por el robo de ganado en la zona rural de Quimilioj. A partir de las investigaciones, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 24 de La Cañada —dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8— realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la aprehensión del joven y el secuestro de un vehículo y un teléfono celular.

En el lugar del hecho, los investigadores hallaron huellas de un rodado y restos de un animal vacuno. Posteriormente, las pesquisas permitieron identificar un automóvil gris que habría sido utilizado para trasladar la carne hacia una vivienda presuntamente destinada a la comercialización ilegal.

Con los elementos reunidos, la Justicia libró órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno en Paraje San Vicente, en el mismo departamento, y otro en la ciudad Capital. En este último se concretó la detención del sospechoso, quien quedó alojado en sede policial mientras continuaban las investigaciones.

Tras evaluar las actuaciones y el tiempo transcurrido desde la aprehensión, la jueza Bravo Suárez resolvió conceder la excarcelación solicitada por la defensa, permitiendo que el joven recupere su libertad.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la investigación continuará para determinar la participación o autoria de otras personas en el hecho y esclarecer completamente las circunstancias del presunto abigeato.