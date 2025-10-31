El Cementerio La Misericordia realizará actividades religiosas para conmemorar el “Día de los Fieles Difuntos”

Dichas actividades se desarrollarán el próximo domingo 2 de noviembre y comenzarán a las 7 de la mañana.

Hoy 13:11

La Dirección del Cementerio Municipal “La Misericordia” informa que en el marco del Día de los Fieles Difuntos se desarrollarán una serie de actividades religiosas en la necrópolis.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta iniciativa también forma parte de las actividades programadas por la parroquia Cristo Rey para celebrar el Jubileo 2025, bajo el lema “Con Cristo Rey caminamos la esperanza”.

Dichas actividades se desarrollarán el próximo domingo 2 de noviembre y comenzarán a las 7, con una peregrinación desde la parroquia Cristo Rey hasta el Cementerio “La Misericordia”.

A las 8, se celebrará una misa en el sector cosmopolita de la necrópolis, presidida por el Presbítero Gastón Cuello y posteriormente de 9 a 12, se realizarán rezos, responsos, escuchas y reflexiones en la “Carpa de la esperanza”.

Asimismo, cabe destacar que a las 10, habrá otra misa en las salas velatorias del cementerio, presidida por el Presbítero Hernán Oroná, dónde se espera la participación de muchos fieles y familiares de difuntos.