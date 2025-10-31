La Municipalidad de La Banda envía salutaciones a las iglesias evangélicas en su día

Por su parte, el intendente Ing. Roger E. Nediani, destacó la apertura que se ha manifestado desde la gestión para realizar trabajos conjuntos con las diferentes instituciones religiosas.

31 de octubre

La Oficina de Religiones y Culto dependiente de la Secretaría de Gobierno manifestó su reconocimiento a todas las iglesias evangélicas de La Banda en conmemoración del “Día de las Iglesias Evangélicas” instituida en nuestra ciudad según Ordenanza Municipal Nro. 230922/24.

Al respecto, el coordinador del área, Roberto Jaimes, indicó: “En esta fecha especial, expresamos nuestro agradecimiento por la labor espiritual, social y comunitaria que realizan, contribuyendo al fortalecimiento de los valores, la fe y la esperanza en nuestra sociedad”.

Por su parte, el intendente Ing. Roger E. Nediani, destacó la apertura que se ha manifestado desde la gestión para realizar trabajos conjuntos con las diferentes instituciones religiosas en beneficio de toda la comunidad bandeña.

El 31 de octubre se celebra el “Día de la Reforma Protestante”, también conocido en algunos países como el “Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes”. Esta fecha conmemora el día en que, en 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis, dando inicio a la Reforma Protestante. Es un día para celebrar y reconocer la importancia histórica y cultural de estas comunidades religiosas.