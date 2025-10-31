Con Zeballos en el once inicial, Úbeda ratificó la formación de Boca para visitar a Estudiantes

El DT volvió a volvió a parar el mismo equipo del jueves, confirmando dos cambios con respecto al último partido.

Hoy 14:05

Boca ya tiene todo listo para su visita a Estudiantes de La Plata, una parada brava tanto por el rival como por la necesidad de seguir prendido en la lucha por los puestos de Copa Libertadores. En el último ensayo táctico, Claudio Úbeda volvió a parar el mismo equipo del jueves, confirmando dos cambios con respecto al último partido.

El primero tiene nombre propio: Tomás Belmonte. El volante, recuperado de un desgarro, le ganó la pulseada a Ander Herrera y volverá a ser titular tras diez fechas. El cuerpo técnico considera que el español, pese a su buen nivel en los últimos ingresos, todavía no está en condiciones de completar los 90 minutos.

La otra novedad está en el ataque. Exequiel “Chango” Zeballos, figura ante Barracas Central entrando desde el banco, será titular ante el Pincha en reemplazo de Williams Alarcón. Con su ingreso, Úbeda apuesta por recuperar el desequilibrio y la verticalidad por la banda izquierda, algo que el santiagueño ofreció con creces en el último triunfo xeneize.

En tanto, Edinson Cavani seguirá sin concentrar. El uruguayo continúa con una inflamación en la bursa del psoas derecho, lesión que le impide entrenarse con normalidad y lo mantiene entre algodones, con la mira puesta en el Superclásico de la próxima semana.

El probable once de Boca para visitar a Estudiantes:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.