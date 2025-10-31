Extraditaron a un cirujano plástico boliviano que había abusado de pacientes anestesiados

Los hechos ocurrieron en 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego huyó a su país. Una comisión policial lo trajo de vuelta a la Argentina.

Hoy 15:50

Un cirujano plástico de nacionalidad boliviana fue extraditado a la Argentina en las últimas horas, acusado de abusar sexualmente de sus pacientes mientras estaban bajo anestesia en un consultorio privado de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación arrancó en 2019, cuando varias mujeres denunciaron que el médico aprovechaba los tratamientos estéticos para cometer los abusos.

Según la causa, el profesional les suministraba anestesia y, en ese estado de indefensión, las atacaba sexualmente.

La captura internacional y la huida a Bolivia

El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Martín Carlos Del Viso, que en 2020 ordenó la captura internacional del sospechoso.

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) se encargó de la búsqueda. Después, se sumó Interpol con una Notificación Roja para localizarlo.

Finalmente, los investigadores lograron establecer que el cirujano había escapado a Bolivia y que trabajaba en una clínica de Santa Cruz de la Sierra.

Incluso, tenía un perfil público en una red social reconocida para promocionarse como especialista en cirugía plástica.

La caída del prófugo y la extradición

Gracias al intercambio de información entre la PFA y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en La Paz, las autoridades bolivianas lograron detenerlo en marzo de este año.

Tras la captura, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino formalizó el pedido de extradición ante la justicia boliviana, que finalmente fue aceptado.

Una comisión policial viajó especialmente a Bolivia para concretar el traslado. En las últimas horas, el médico llegó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, escoltado y bajo estricta custodia.

“Un monstruo”, sentenció la Ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich a través de su cuenta de X, junto al video de la llegada del detenido al país.

Y resaltó: “Este cirujano plástico boliviano anestesiaba a sus pacientes y las abusaba. Se fugó a Bolivia, emitimos la alerta roja y el @DFI_Arg lo trajo extraditado. Las hizo y las va a pagar”.

Ahora, el acusado quedó a disposición de la justicia argentina y enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal.