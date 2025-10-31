Muestra pedagógica en la Escuela Piloto Nº 1 Máximo S. Victoria

La institución exhibió los trabajos de los alumnos de todas las divisiones.

Hoy 19:57

Este jueves por la mañana, la Escuela Secundaria Piloto Nº 1 de la ciudad de Fernández, llevó a cabo la muestra anual pedagógica 2025 con la exhibición de trabajos de los alumnos de todas las divisiones de primero y segundo año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se pudo observar desde maquetas en diferentes materiales reciclables como botellas PET, tapitas, maderas, cartones y demás. También mascaras y elementos ornamentales realizados en pasta de papel; ruletas con operaciones matemáticas en sus consignas; plantines de especies ornamentales y mensajes sobre el cuidado del medioambiente.

También hubo un stand en el ingreso al recorrido, referido a la democracia teniendo en cuenta que este jueves 30 de octubre se conmemoró 42 años del retorno de la democracia mediante el voto popular en las elecciones del año 1983. Los alumnos explicaron en detalle los pasos de un proceso eleccionario simulando la votación.

Otro de los stands fue el de el espacio de Historia donde los alumnos brindaron información sobre los pueblos de América latina resaltando la cultura, la política y las costumbres. Hubo elaboración de tacos como parte de la gastronomía ancestral del continente.

La Rectora del Establecimiento Prof. Andrea Sánchez y el Vicerrector Prof. José Gómez, recorrieron la muestra destacando los trabajos de cada área.

Durante la apertura la rectora Andrea Sánchez expresó que "Hoy ponemos en valor el trabajo desarrollado en todas las áreas del conocimiento y cada espacio curricular que forma parte de la formación integral de nuestros jóvenes. Lo que vemos hoy no son simples actividades o proyectos, son el reflejo del compromiso, la creatividad, la curiosidad y el espíritu crítico que nuestros estudiantes han cultivado a lo largo del año, acompañados por el incondicional esfuerzo y dedicación de nuestros docentes".

"Educar no es solo transmitir contenidos, educar es inspirar, abrir puertas, despertar vocaciones, y sobre todo, formar seres humanos capaces de pensar, sentir y transformar su realidad y en nuestra escuela estamos orgullosos de poner cada día nuestro trabajo al servicio de ese propósito".

Asimismo, la docente puntualizó que. "A las familias queremos agradecerle profundamente el acompañamiento constante. Su presencia y apoyo son fundamentales para el desarrollo y el éxito de nuestros estudiantes. La escuela y la familia son pilares que unidos construyen oportunidades y sueños posibles".