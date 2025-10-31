Javier Milei recibió a Mauricio Macri en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

En su nueva faceta dialoguista, el Presidente convocó al titular del PRO a una reunión de dos horas, con la mente en las reformas. La renuncia de Guillermo Francos que será reemplazado por Adorni.

Hoy 22:49

El presidente Javier Milei cerró la primera semana post triunfo electoral con una cena en la quinta de Olivos junto al titular del PRO, Mauricio Macri, uno de sus principales socios cuyo vínculo fluctuó a lo largo del tiempo. No es una convocatoria como las anteriores, en esta oportunidad las milanesas con ensalada se dieron en paralelo a la oficialización de los cambios de equipo con la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que será reemplazado por el hasta entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En traje de dialoguista, el libertario escuchó por dos horas las críticas y propuestas para mejorar que el exmandatario tenía para hacer, aunque sin garantías de aprobación. “Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, confesó Milei en la previa al intercambio.

De espaldas a lo que acontece a la residencia presidencial, Guillermo Francos anticipó su salida del cargo vía X mientras la Oficina del Presidente notificaba el reemplazo de Adorni. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, argumentó el hasta entonces ministro coordinador.

Lo cierto es que Francos maduró la decisión durante el transcurso del viernes, luego de solicitarle una reunión al mandatario para poder aclarar su estado de situación, el día después de haber cerrado junto a Lisandro Catalán en coordinación con Eduardo “Lule” y Martín Menem, el nuevo contacto con una veintena de gobernadores que tuvo lugar el pasado jueves en Casa Rosada.

La poca seguridad con la que Milei respondió ante los medios de comunicación sobre los planes que tiene en mente para el ministro coordinador desconcertó al funcionario que dedicó sus últimas apariciones a desmentir su salida. Incluso, con una innovadora cita de la canción “La Cigarra”, escrita por María Elena Walsh y popularizada por Mercedes Sosa.

A través de un comunicado de prensa, la Oficina del Presidente agradeció a Francos por “su servicio a la Patria” e informó el cambio de cartera del hasta entonces vocero - legislador. “En reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”, reza el documento.

La ausencia de Francos, el mediador entre Milei y Macri, en la reunión de esta noche generó suspicacias. “No estuvo pensando que este. Los acerco y no estaba previsto que esté presente en todas las reuniones”, justificaban esta tarde desde el entorno del jefe de Gabinete, mientras vaciaban las oficinas ubicadas en la planta baja de Casa Rosada.

En la previa al intercambio Macri - Milei que terminó de delimitarse luego de que el libertario llamara telefónicamente a Macri el pasado lunes, tras el triunfo electoral, para agradecerle el respaldo en plena campaña, ambos referentes de la ultra derecha anticiparon detalles de lo que ocurre por estas horas.

Ante la mirada atenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Macri y Milei analizaron los pormenores de la administración en la apertura al diálogo que necesita la gestión para encarar la etapa de reformas de segunda generación que incluye la tributaria, la laboral y la previsional.

Esta tarde, por los pasillos de Casa Rosada anticipaban que las modificaciones en las carteras tuvieran su puntapié inicial esta noche. Ante ese escenario, crecía la expectativa sobre el potencial desembarco de dirigentes del PRO en el equipo que rodea al mandatario mientras los funcionarios dividen sus opiniones al respecto.

Francos era el principal partidario en sumar voces con experiencia a la administración y no ve con malos ojos incluir a referentes amarillos, algo fuertemente resistido por la propia Karina Milei y por el asesor presidencial, Santiago Caputo. Otra de las que se opone es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desconfía de las ganas de Macri de integrar las filas de La Libertad Avanza. “Macri está resentido. Todavía no tiene en claro si quiere formar parte del Gobierno o no”, plantaron desde su entorno.

Cuando los relojes daban las 20, el fundador del PRO se hizo presente en la habitual camioneta que lo transporta en la quinta de Olivos, y duró hasta las 21.55.

Luego de varios meses de distanciamiento, Milei se mostró elogioso con el fundador del PRO y admitió que en otras oportunidades le “ha hecho sugerencias”. “Lo que pondero mucho de Mauricio Macri es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, remarcó el pasado jueves en una entrevista a A24.

Los dichos del libertario tuvieron lugar después de que el ex Juntos por el Cambio opinara que a la gestión le “hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo”. “Quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para llevar acabo una agenda más agresiva de achicamiento de gasto público, baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, privatización”, lanzó el pasado miércoles, desde Chile.

Inicialmente, la reunión estaba prevista para este viernes al mediodía, pero el horario debió reprogramarse. Se trató del segundo encuentro en menos de un mes que se repite los viernes. Si bien aquel 3 de octubre pasado no hubo grandes novedades, dos días más tarde, La Libertad Avanza oficializó el cambio en la cima de la lista bonaerense cuando Diego Santilli reemplazó al renunciado José Luis Espert.

Horas antes de la reunión, el diputado bullrichista Damián Arabia abandonó la bancada del PRO y anunció por X que seguirá los pasos de su mentora y pasará a integrar las filas del bloque de La Libertad Avanza. “Creo en el cambio profundo y en las ideas de la libertad. No se trata de sellos ni de colores, se trata de convicciones y nitidez. Por eso me sumo al bloque de La Libertad Avanza, para dar la batalla por las reformas que van a sacar a la Argentina adelante”, se justificó.