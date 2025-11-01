Emotiva muestra pedagógica en el Colegio Secundario Huaico Hondo

Entre los distintos espacios de exposición, se destacó la muestra interdisciplinaria de Historia y Geografía, dedicada a la Guerra de Malvinas.

En la tarde de este viernes, el Colegio Secundario Huaico Hondo llevó adelante su muestra pedagógica anual, una jornada en la que los estudiantes presentaron los trabajos realizados a lo largo del ciclo lectivo, fruto de proyectos áulicos y articulaciones interdisciplinarias coordinadas por la Rectora profesora Gabriela Vélez junto al equipo docente.

Entre los distintos espacios de exposición, se destacó la muestra interdisciplinaria de Historia y Geografía, a cargo del profesor Diego Curet y la profesora Macarena Eugster, dedicada a la Guerra de Malvinas. En un momento de profundo respeto y emoción, los docentes presentaron a los veteranos de guerra Palavecino Lorenzana, Pedro De Toro, Abel Ramallo y Alberto Alcorta, quienes fueron recibidos con cálidos aplausos por la comunidad educativa.

Durante el acto, los excombatientes participaron del arreado de la bandera nacional, gesto cargado de simbolismo y homenaje a los héroes que dieron su vida por la patria. Luego, compartieron una charla con los alumnos, brindando su testimonio y relatando sus vivencias en el conflicto bélico del Atlántico Sur, destacando el valor, el sacrificio y el amor por la patria.

Tras el emotivo acto, los veteranos recorrieron los distintos stands preparados por los alumnos, correspondientes a los diversos espacios curriculares y proyectos áulicos, donde pudieron apreciar los trabajos, investigaciones y producciones académica realizadas durante el año escolar.

La muestra pedagógica permitió a la comunidad educativa valorar el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes, fortaleciendo la enseñanza desde la experiencia y el sentido de pertenencia. El encuentro concluyó con un cálido reconocimiento a los héroes de Malvinas y al trabajo conjunto de docentes y alumnos por mantener viva la memoria y la historia.