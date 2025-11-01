Ingresar
Investigan si son del Comando Vermelho: detuvieron a tres brasileños que intentaban entrar ilegalmente al país

Se trata de tres hombres con antecedentes por narcotráfico y lesiones. La Policía de Misiones intervino cuando cruzaban por un paso clandestino.

Hoy 13:05

Tres brasileros fueron detenidos por la Policía de Misiones cuando intentaban cruzar de manera ilegal entre Brasil y Argentina. Según indicaron los efectivos de seguridad local, dos de ellos tenían antecedentes por narcotráfico y el tercero por lesiones.

Si bien la noticia se conoció este sábado a la mañana, la detención se produjo el viernes por la tarde, cuando pretendían ingresar por un paso clandestino cerca de la ciudad de Alba Posse, colindante con el municipio de Porto Mauá, en Río Grande do Sul.

Según el comunicado de prensa difundido, “la fuerza provincial busca establecer si están ligados a una facción narcocriminal”.

“Se motivó la inmediata activación de los protocolos de cooperación internacional para determinar si sobre ellos pesan pedidos de detención o captura internacional”, indicaron.

Los detenidos fueron identificados como Ednei Carlos D. S. (25 años), Luis Eduardo T. de S. (23) y Jackson S. de J. (35), todos con domicilio en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro. Al momento del control no contaban con documentación migratoria válida ni pudieron justificar su presencia en la localidad.

Frente a esta situación, y hasta que Brasil no envíe la documentación requerida, los tres hombres van a permanecer detenidos bajo un estricto dispositivo de seguridad a disposición de la autoridad judicial.

