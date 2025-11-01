Máximo Kirchner defendió a Cristina y cuestionó a quienes la culpan por la derrota electoral

El diputado nacional y referente de La Cámpora apuntó contra sectores de Fuerza Patria que responsabilizan a la expresidenta. También se refirió al malestar con intendentes cercanos a Axel Kicillof.

Hoy 22:31

Las discusiones al interior del peronismo bonaerense y de Fuerza Patria no tienen descanso. Tras el nuevo pico de tensión tras la carta publicada por CFK, en la que apuntó al gobernador Axel Kicillof como responsable de la derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre ante La Libertad Avanza (LLA), Máximo Kirchner redobló las críticas hacia los adversarios internos y calificó como “vergüenza” que se cuestione a la dos veces expresidenta.

El líder de La Cámpora descargó una réplica cargada de malestar contra los referentes del peronismo que cuestionan el liderazgo de Cristina Kirchner. “Da vergüenza muchas veces -y mucho más en esta semana- ver que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole culpa a una mujer”, bramó Máximo, durante la inauguración de un Ateneo Néstor Kirchner, que reúne a la militancia de los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.

Ante la militancia allí reunida, el titular del PJ bonaerense reivindicó la figura de su madre y elevó el tono por su situación de detención en su casa de San José 1111. “¿Cómo puede ser entonces que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden cuando los resultados salen mal?“, reiteró.

“Es un gran problema el que tenemos en el peronismo -continuó- , hay cosas que no se hacen. Hay cosas que entre los compañeros en el peronismo no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca en el peronismo es el respeto por lo que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella.”

Máximo Kirchner defendió a CFK como líder política, al señalar que es “una compañera que no dice a los militantes que hay que poner el cuero”, porque “el cuero lo pone ella”. “Es firme, no se entrega, abre la boca y desde esa injusta prisión domiciliaria donde está, sigue con las herramientas que tiene a mano, tratando de comunicarse con su gente, con sus compañeros y con la sociedad en su conjunto, para explicarles cuál es la visión del país y cuáles son los problemas que tenemos por delante”, subrayó.

Acompañado del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el legislador le dedicó un mensaje a “los pragmáticos”, al recordar que Cristina Kirchner resultó victoriosa como candidata en 2007, 2011 y 2019. “Las tres veces que fue en una boleta presidencial, las tres veces ganó, y las tres veces ganó el pueblo argentino y el peronismo”, resaltó.

Con el tenor de ese discurso, el titular del PJ bonaerense volvió a atizar la interna dentro de Fuerza Patria, marcando una grieta cada vez más visible entre el kirchnerismo y el sector que impulsa una renovación del peronismo con Axel Kicillof.

En La Plata, la carta de Cristina Kirchner, en la que hizo un balance de la derrota electoral del peronismo el pasado 26 de octubre, provocó un profundo malestar no solo en el entorno de Kicillof, sino que encendió la mecha antes de una importante reunión del mandatario prevista con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Para la ex mandataria, “fue un error político desdoblar la elección”.

Para el sector de Kicilof, la jugada de la ex mandataria se leyó como un movimiento que abiertamente cargaba las culpas por la derrota sobre Kicillof y, por elevación, sobre los jefes comunales que respaldaron la estrategia bonaerense de elecciones desdobladas.

Buena parte del mensaje de Máximo Kirchner se focalizó en defender el legado político familiar, y la construcción política de un liderazgo desde la adversidad, recordando el camino emprendido por Néstor Kirchner a comienzos del presente milenio.

“De las derrotas, también se construye. Cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. A caminar, a construir, a organizar, a interpretar los sueños y anhelos de nuestro pueblo. Nadie se quiebra, nadie se rinde. Vamos para adelante”, pidió Máximo.

En su análisis sobre la situación económica, el diputado de La Cámpora Kirchner apuntó contra la fuga de capitales y la concentración del ingreso en pocas manos, que se profundizó en los últimos meses.

“Cuando la participación del argentino y de la argentina que trabaja en relación de dependencia muchas veces en la informalidad, el cuentapropista, el comerciante, el dueño, la familia dueña de un mercadito, entra a perder ingresos no es que esos ingresos se desvanecen, se acumulan en pocas cabezas. Y esas pocas cabezas hacen que se lleven 6 mil millones de dólares para afuera, mientras Scott Bessent y los gringos nos mandan y se nos endeuda en 20 mil millones de dólares para así cada vez estar más agarraditos del pescuezo”, apuntó.

Máximo Kirchner ratificó también la necesidad de confrontar las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI), y recordó que las diferencias al respecto al interior del Frente de Todos, que algunos presentaron como “una disputa de poder vacía”. “El día que el peronismo se entregó, el día que el peronismo no peleó, el día que el peronismo no chistó, el día que el peronismo no cuestionó y ese acuerdo se votó después de una pandemia, después de que comenzara una guerra que disparó todos los commodities”, recordó.

Y concluyó: “¡Fuimos a firmar un acuerdo que no se debería haber firmado nunca! Sin haber disputado letra por letra y renglón por renglón”.

Además, ante la próxima reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, el titular del PJ bonaerense defendió la importancia de “discutir el mundo del trabajo y la participación de los trabajadores y trabajadoras en las ganancias que producen las empresas”.

“Lejos de integrar y contener a las mayorías trabajadoras de nuestro país, las excluyen, las someten y que ahora, ante un debate de cómo debe organizarse el trabajo en la Argentina, la mejor idea es darle más poder al poder y que el débil sea más débil. ¡Eso no es reforma, sino es empezar a garantizar la esclavitud en Argentina!”, advirtió. Y añadió: “Claro que hay que discutir el mundo del trabajo, pero los empresarios solo hacen socios a los trabajadores y a las trabajadoras cuando pierden, pero cuando ganan, ¿qué pasa cuando ganan?”.

Por último, Máximo recordó el esfuerzo militante de su padre tras la muerte de Néstor Kirchner, y dejó otro tiro por elevación a la interna. “El 27 de octubre del 2010, cuando se nos fue Néstor, los días posteriores -quisiera ver a muchos en esa situación- agarró, recibió el cariño de su gente, lloró, puteó, maldijo. También se habrá enojado con él, supongo, por no cuidarse como debía, en vez de ir al reposo como hacen algunos”, dijo.

Y retrucó, con ironía: “Vieron que ahora hay algunos compañeros que no los encontramos porque se fueron diez días a descansar, o siete porque pasaron las elecciones. Néstor no, Néstor no descansaba. Néstor encaraba. Iba, iba”.