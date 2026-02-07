Detuvieron en Buenos Aires a uno de los acusados del homicidio de Ricardo Medina

El detenido y dos cómplices trataron de quitarle la droga que tenía para la venta pero tras una pelea "se les fue la mano" y lo ejecutaron a tiros.

Hoy 07:36

Cristian Bracamonte, uno de los supuestos involucrados en el brutal homicidio de Ricardo Orlando Medina, fue detenido ayer en Buenos Aires mientras realizaba averiguaciones para dar con sus cómplices, los hermanos Nahuel y Samuel "Titi" Corvalán.

Tras el sangriento asesinato de "Ricky" Medina —quien fue acribillado a tiros en su casa del Bº Avenida—la policía a cargo de la causa centró sus ojos sobre los tres antes mencionados. Testigos indicaban que la madrugada del 1 de febrero, fueron Cristian y "Tiki" quienes habían ingresado a la casa de la víctima con intenciones de robo mientras que Nahuel los esperaba por la zona.

Pese al hermetismo con el que la policía trabaja en el caso, se supo que a través de las intervenciones telefónicas se logró ubicar a Cristian —quien fue apresado el viernes en la localidad de Quilmes Oeste, en Buenos Aires— mientras se escondía en la casa de un familiar. A través de las medidas realizadas, los investigadores habrían determinado que existen comunicaciones entre el ahora detenido y los dos hermanos prófugos quienes habían acordado entrar a la casa de Medina para "robar la merca".

Pero una vez adentro, cuando se toparon con la víctima —un supuesto conocido "dealer" bandeño— y tras una pelea "se les fue la mano", por lo que al darle una despiadada golpiza, herirlo con arma blanca, lo ejecutaron a tiros.

Mientras una comitiva realiza trámites para trasladar al acusado a La Banda para que sea puesto a disposición de la Fiscalía, las pesquisas continúan con las averiguaciones para dar con el paradero de los Corvalán, sobre quienes pesa una orden de captura nacional.