Frente a su casa: un joven recibió dos disparos en las piernas tras un ataque en moto

La Policía halló vainas calibre 9 milímetros y dos impactos de bala en el frente de la vivienda.

Hoy 08:05

Un joven fue atacado a tiros en Rosario por dos hombres que se trasladaban en moto. Todo sucedió a pocas cuadras de su casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo sucedió en las inmediaciones del Pasaje 1.756 al 2200, cuando estaba po caer la noche en la ciudad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima, identificada como A. A. M., se encontraba a pocos metros de su vivienda cuando dos personas que circulaban en moto abrieron fuego sin mediar palabra.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El ataque dejó a A. A. M. con lesiones en las dos piernas, lo que motivó su traslado de urgencia al policlínico San Martín y, posteriormente, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

Policía de Rosario

La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los peritos forenses trabajaron en la escena y secuestraron tres vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán sometidas a peritajes.

En el frente de la vivienda de A. A. M., la Policía constató dos impactos de bala, una evidencia que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se registraron detenciones. En este contexto, la Fiscalía solicitó la colaboración de testigos que puedan aportar datos relevantes para la causa.