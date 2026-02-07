Pusineri valoró la primera victoria de Central Córdoba en el Apertura: “Una alegría inmensa”

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones luego del 1-0 ante Unión de Santa Fe.

Hoy 08:30

Lucas Pusineri analizó el triunfo 1-0 ante Unión de Santa Fe, que significó la primera alegría de Central Córdoba en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, lograda ante su gente en el Estadio Único Madre de Ciudades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ferro cortó una racha de tres partidos sin ganar y sin convertir goles, por lo que el desahogo fue doble. El DT se mostró más relajado y valoró la importancia de los tres puntos en un contexto de alta exigencia.

“Una satisfacción los tres primeros puntos deseados de local ante nuestro público, donde se nos había negado en el inicio y ante un partido muy complejo, muy difícil, muy cerrado. Hoy el fútbol argentino muestra una paridad notable. Pudimos anotar ese gol que nos da una satisfacción y una alegría inmensa, reflejada en el esfuerzo de nuestros futbolistas”, expresó Pusineri.

Más allá del resultado, el entrenador dejó en claro que el equipo todavía tiene margen de crecimiento. “Por supuesto que hay que mejorar, intentar progresar en todos los aspectos. Pero ante lo difícil, lo competitivo y lo que viene mostrando el torneo, es una felicidad enorme por los tres puntos obtenidos”, agregó.

Central Córdoba sabía que estaba obligado a buscar el resultado y lo consiguió con una jugada preparada: tiro libre de Iacobellis y cabezazo de Michael Santos, que destrabó un encuentro cerrado. Al analizar el rendimiento del equipo, el DT fue autocrítico.

“Fue un partido muy cerrado, donde en el primer tiempo nos faltó, de tres cuartos de cancha en adelante, hilvanar jugadas más rápidas, con mejor terminación. Sabemos que el volumen de juego tiene que mejorar y que tenemos que levantar”, admitió el exfutbolista de Independiente.

Sin embargo, también destacó un aspecto clave pensando en lo que viene. “Me gustó el orden y el equilibrio que le pudieron dar al equipo. No hubo muchas situaciones para ninguno de los dos. Pusimos ese ladrillito en la solidez, sobre todo defensiva”, concluyó.