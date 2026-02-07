Video: Anamá Ferreira reavivó la controversia por el caso Agostina Páez con duras declaraciones

Pidió sanciones ejemplares y afirmó que la Selección argentina “no tiene un negro”.

Hoy 09:50

La empresaria, actriz y exmodelo brasileña Anamá Ferreira, radicada en la Argentina desde hace más de cuatro décadas, volvió a quedar en el centro de la polémica tras referirse nuevamente al caso que involucra a la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de "injuria racial".

En su visita a a la señal Todo Noticias, Ferreira ratificó su postura crítica y volvió a reclamar que el hecho tenga una sanción ejemplar. "No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso", sostuvo.

Durante la charla televisiva, la empresaria retomó una discusión que aparece de manera recurrente en distintos países, y apuntó directamente contra el fútbol argentino y la conformación de su seleccionado nacional.

"La selección argentina es la única que no tiene un negro", afirmó. La frase generó impacto inmediato y desató diferentes reacciones en las redes: