La policía británica confirmó la identidad de los dos arrestados por el ataque masivo en el tren

Son ciudadanos nacidos en el Reino Unido. Los detenidos, de 32 y 35 años, actuaron juntos en el apuñalamiento que dejó diez personas heridas Las autoridades descartan el terrorismo.

Hoy 08:55

La investigación sobre el ataque con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren con destino a Londres continúa abierta, mientras las autoridades británicas confirmaron la identidad y situación de los dos hombres arrestados tras el incidente, que dejó diez personas heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte Británica, informó que los sospechosos son ciudadanos británicos, ambos nacidos en el Reino Unido, y que permanecen bajo custodia policial. Fueron arrestados bajo sospecha de intento de homicidio poco después del ataque.

Se trata de un hombre de 32 años, de origen británico negro, y otro de 35 años, también británico, de ascendencia caribeña, según detalló Loveless.

Te recomendamos: Sudán: más de 460 civiles fueron masacrados en un hospital por fuerzas paramilitares

El ataque ocurrió alrededor de las 7:42 de la tarde del sábado, cuando la policía recibió llamadas de emergencia que alertaban sobre múltiples apuñalamientos a bordo de un tren que había partido de Doncaster, en el norte de Inglaterra, a las 6:25 p.m., y se dirigía hacia la estación King’s Cross de Londres. El convoy se detuvo de emergencia en Huntingdon, en el condado de Cambridgeshire, donde agentes armados abordaron los vagones y realizaron las detenciones.

Según Loveless, la respuesta policial fue inmediata: en apenas ocho minutos desde la primera llamada, los dos hombres ya estaban bajo custodia. “En este momento no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista”, señaló durante una rueda de prensa.

Las autoridades confirmaron que diez personas fueron trasladadas a hospitales, y que inicialmente nueve se encontraban en estado crítico. Tras la atención médica, cuatro fueron dadas de alta, mientras que dos permanecen en condición de gravedad.

En los primeros momentos tras el ataque se activó el protocolo de emergencia “Plato”, empleado en el Reino Unido para responder a posibles incidentes terroristas, pero fue retirado más tarde al determinarse que no existían indicios de esa naturaleza. “En esta etapa de la investigación, no hay nada que sugiera que el ataque con arma blanca sea un incidente terrorista”, insistió Loveless.

El superintendente añadió que la prioridad de la policía es aclarar las circunstancias y motivaciones detrás del ataque. “En este momento, no sería apropiado especular sobre la causa de este incidente”, dijo.

Durante la jornada del domingo, agentes forenses inspeccionaron el tren detenido en la estación de Huntingdon, mientras la Policía de Transporte Británica mantenía un despliegue visible en estaciones y trenes “para ofrecer seguridad y responder a las preocupaciones del público”.

El secretario de Defensa, John Healey, calificó el suceso como un “ataque aislado”, y el primer ministro Keir Starmer expresó su solidaridad con las víctimas, describiendo el hecho como un “horrible incidente”.

Los pasajeros que se encontraban a bordo revivieron los momentos de pánico. Olly Foster, uno de ellos, relató a la BBC que escuchó gritos en otro vagón: “Corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo.” Al principio creyó que se trataba de una broma de Halloween, hasta que vio su mano manchada de sangre.

Los servicios de emergencia —policía armada, ambulancias y helicópteros médicos— respondieron en minutos. En el andén de Huntingdon, los pasajeros descendieron en estado de shock mientras la policía acordonaba la zona.

La compañía London North Eastern Railway (LNER), operadora del servicio, confirmó que el incidente afectó a uno de sus trenes y advirtió que las interrupciones en la línea principal del este podrían extenderse hasta el lunes.

Mientras la policía examina grabaciones, toma declaraciones y recopila pruebas, los dos detenidos permanecen en custodia. Por ahora, se sabe que son británicos, que actuaron juntos y que el motivo del ataque sigue sin conocerse. Las autoridades mantienen su investigación abierta para determinar qué llevó a una noche de rutina a convertirse en una de las más violentas de los últimos años en el transporte británico.