La primavera y la fatiga temporal: cómo recuperar energía en los días más largos

Con la llegada del calor, el sol y las flores, muchas personas experimentan astenia primaveral, un cansancio pasajero que no es enfermedad pero sí refleja la adaptación del cuerpo a los cambios estacionales.

La llegada de la primavera trae consigo días más largos, temperaturas agradables y paisajes florecientes, pero también puede generar un fenómeno poco conocido: la astenia primaveral. No se trata de una enfermedad, sino de una respuesta natural del organismo ante los cambios de luz, temperatura y presión atmosférica.

“El cuerpo necesita tiempo para ajustarse al nuevo ritmo ambiental”, explica Santiago Taboada Rivas, médico español miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Según el especialista, esta adaptación puede producir fatiga, somnolencia diurna, falta de apetito, sensación de aturdimiento y dificultades para concentrarse.

Los cambios estacionales afectan al reloj circadiano, el sistema interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Laura Palomares, psicóloga y directora de Avance Psicólogos en España, señala que la glándula pineal segrega menos melatonina, hormona que induce el sueño, mientras que disminuyen serotonina y endorfinas, asociadas al bienestar y la motivación.

De acuerdo con Delia García Moratilla, psicóloga de Blua Sanitas, estos ajustes hormonales explican la sensación de “baterías bajas” y los cambios de ánimo típicos de la estación. “El cuerpo tarda más en producir melatonina y puede costar conciliar el sueño. Además, el cambio de hábitos y rutinas puede generar estrés o sensación de desajuste”, agrega.

La buena noticia es que estos síntomas son temporales. Según Taboada, el organismo suele adaptarse en una o dos semanas. Si la fatiga persiste por más de un mes, es recomendable acudir al médico para descartar otras causas. Estudios indican que hombres, niños y adultos mayores son los grupos más sensibles al cambio estacional.

Para atravesar la primavera sin perder vitalidad, los especialistas recomiendan:

Dormir a horario: Mantener rutinas de sueño ayuda a ajustar el reloj biológico.

Mantener rutinas de sueño ayuda a ajustar el reloj biológico. Moverse regularmente: La actividad física mejora la adaptación, libera endorfinas y favorece un sueño reparador.

La actividad física mejora la adaptación, libera endorfinas y favorece un sueño reparador. Alimentación fresca y variada: Frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que sostienen la energía.

Frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que sostienen la energía. Incluir grasas saludables: La palta , rica en potasio, magnesio y triptófano, ayuda a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo.

La , rica en potasio, magnesio y triptófano, ayuda a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo. Mantener rutinas sin exigencias excesivas: Escuchar al cuerpo permite acompañar la transición sin forzarlo.

Más allá del cansancio, la primavera es una oportunidad para reconectarse con los sentidos: caminar al sol, ajustar los horarios al nuevo ritmo de luz y disfrutar de comidas más ligeras. Como concluye Palomares, la vitalidad y el ánimo se recuperan con el tiempo, dejando paso a un cuerpo que se adapta y a un estado de bienestar renovado.