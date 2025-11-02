Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 NOV 2025 | 27º
X
Revista

La primavera y la fatiga temporal: cómo recuperar energía en los días más largos

Con la llegada del calor, el sol y las flores, muchas personas experimentan astenia primaveral, un cansancio pasajero que no es enfermedad pero sí refleja la adaptación del cuerpo a los cambios estacionales.

Hoy 10:50
Cansada

La llegada de la primavera trae consigo días más largos, temperaturas agradables y paisajes florecientes, pero también puede generar un fenómeno poco conocido: la astenia primaveral. No se trata de una enfermedad, sino de una respuesta natural del organismo ante los cambios de luz, temperatura y presión atmosférica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El cuerpo necesita tiempo para ajustarse al nuevo ritmo ambiental”, explica Santiago Taboada Rivas, médico español miembro de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Según el especialista, esta adaptación puede producir fatiga, somnolencia diurna, falta de apetito, sensación de aturdimiento y dificultades para concentrarse.

Los cambios estacionales afectan al reloj circadiano, el sistema interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Laura Palomares, psicóloga y directora de Avance Psicólogos en España, señala que la glándula pineal segrega menos melatonina, hormona que induce el sueño, mientras que disminuyen serotonina y endorfinas, asociadas al bienestar y la motivación.

De acuerdo con Delia García Moratilla, psicóloga de Blua Sanitas, estos ajustes hormonales explican la sensación de “baterías bajas” y los cambios de ánimo típicos de la estación. “El cuerpo tarda más en producir melatonina y puede costar conciliar el sueño. Además, el cambio de hábitos y rutinas puede generar estrés o sensación de desajuste”, agrega.

La buena noticia es que estos síntomas son temporales. Según Taboada, el organismo suele adaptarse en una o dos semanas. Si la fatiga persiste por más de un mes, es recomendable acudir al médico para descartar otras causas. Estudios indican que hombres, niños y adultos mayores son los grupos más sensibles al cambio estacional.

Para atravesar la primavera sin perder vitalidad, los especialistas recomiendan:

  • Dormir a horario: Mantener rutinas de sueño ayuda a ajustar el reloj biológico.
  • Moverse regularmente: La actividad física mejora la adaptación, libera endorfinas y favorece un sueño reparador.
  • Alimentación fresca y variada: Frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que sostienen la energía.
  • Incluir grasas saludables: La palta, rica en potasio, magnesio y triptófano, ayuda a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo.
  • Mantener rutinas sin exigencias excesivas: Escuchar al cuerpo permite acompañar la transición sin forzarlo.

Más allá del cansancio, la primavera es una oportunidad para reconectarse con los sentidos: caminar al sol, ajustar los horarios al nuevo ritmo de luz y disfrutar de comidas más ligeras. Como concluye Palomares, la vitalidad y el ánimo se recuperan con el tiempo, dejando paso a un cuerpo que se adapta y a un estado de bienestar renovado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hija Juana: “Estamos muy preocupados”
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de noviembre: jornada agradable, máxima de 33º y cielo algo nublado
  3. 3. Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda
  4. 4. La policía británica confirmó la identidad de los dos arrestados por el ataque masivo en el tren
  5. 5. Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT