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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAR 2026 | 31º
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Mitre reaccionó a tiempo y rescató un empate en el 8 de Abril

El Auri lo perdía, pero sobre el cierre del partido apareció Fernández para establecer el 1 a 1 final, en el marco de la quinta fecha de la Primera Nacional.

Hoy 19:02
Mitre Ciudad de Bolivar

Mitre reaccionó sobre el cierre y terminó empatando 1 a 1 como local ante Ciudad de Bolívar en el 8 de Abril, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona A. El conjunto santiagueño fue el que más insistió ante un rival que apostó a cerrarse y aprovechar alguna oportunidad aislada.

El Aurinegro no merecía sufrir tanto, aunque la visita supo golpear en el momento justo. A los 38 minutos del primer tiempo, un descuido defensivo le permitió a Sánchez poner el 0-1 para Ciudad de Bolívar, que desde entonces se replegó y buscó sostener la ventaja hasta el final.

En el complemento, Mitre adelantó sus líneas y fue en busca del empate con más empuje que claridad. Cuando parecía que el tiempo se consumía, llegó la reacción: a los 44 minutos, una gran jugada colectiva terminó con la definición de “Tortuga” Fernández, que marcó el 1-1 definitivo para desatar el desahogo del público local.

Con este resultado, Mitre suma 5 puntos en el campeonato, producto de una victoria, dos empates y una derrota en lo que va del torneo. En la próxima fecha, el equipo santiagueño visitará a Defensores de Belgrano el sábado desde las 16, con la intención de volver al triunfo.

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